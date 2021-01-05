أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 وحيد حامد أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

5 دول جديدة تنضم إلى المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن

12:45 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
5 دول جديدة تنضم إلى المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن

مجلس الأمن

وكالات

‏انضمت 5 دول جديدة لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤقتة، أمس الاثنين، وشارك الخماسي الجديد وهم الهند والمكسيك والنرويج وإيرلندا وكينيا، في أول اجتماع يهدف إلى الموافقة على جدول أعمال اقترحته تونس الرئيس الحالي للمجلس، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
ومن المقرر أن تشغل الدول الجديدة مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضوًا لمدة عامين.
يشار إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدائمون هم روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، ويتمتع كل منهم بحق النقض "الفيتو".

مجلس الأمن المكسيك النرويج إيرلندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 143464

    عدد المصابين

  • 114601

    عدد المتعافين

  • 7863

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:58 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا