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سوريا تدين الاعتداءات الإرهابية في ريفي دير الزور وحماة

11:52 م الإثنين 04 يناير 2021
سوريا تدين الاعتداءات الإرهابية في ريفي دير الزور وحماة

سوريا

دمشق - (د ب أ)
أدانت سوريا، بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت حافلة وصهاريج نقل المحروقات والسيارات المدنية في ريفي دير الزور وحماة ،وأودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين وجرح آخرين.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" مساء الاثنين: "تدين الجمهورية العربية السورية، بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي استهدفت حافلة في منطقة كباجب على الطريق بين تدمر ودير الزور وكذلك صهاريج نقل المحروقات والسيارات المدنية على طريق أثريا-السلمية والتي أودت بحياة عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين وجرح آخرين".

وأضاف المصدر أن هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تظهر مجدداً الترابط العضوي بين المجموعات الإرهابية وكيان الاحتلال الغاصب ورعاة الإرهاب من الولايات المتحدة والغرب والنظام التركي والتي تهدف إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا وإعاقة عودة الأمن والاستقرار وزيادة معاناة السوريين بفعل الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة.

سوريا الإرهاب دير الزور

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