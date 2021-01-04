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إيران تحتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج

05:33 م الإثنين 04 يناير 2021
إيران تحتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج

البحرية الإيرانية

طهران - (د ب أ)

أوقفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الاثنين، ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج "لانتهاكها للبروتوكولات البيئية".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن العلاقات العامة لبحرية الحرس الثوري أن "السفينة كانت متوجهة من ميناء الجبيل في السعودية نحو كوريا الجنوبية، وتم إيقافها في الخليج الفارسي (العربي) بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين البيئة البحرية".

وأشارت إلى أن الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول؛ وتم احتجاز أفراد طاقمها، ويحملون جنسيات كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.

وبعد احتجازها، اقتاد الحرس السفينة إلى ميناء بندر عباس وتم تسليم ملفها للسلطات القضائية. وفتح مكتب الادعاء في بندر عباس تحقيقا بشأنها.

وأصبح الخليج ساحة لنزاعات محتدمة بين إيران والعديد من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد وقعت عدة حوادث في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز، الواقع بين الخليج وخليج عمان. ويعد المضيق واحدًا من أهم طرق الشحن حول العالم، حيث يعبر من خلاله ما يقرب من ثلث صادرات النفط العالمية.

البحرية الإيرانية الحرس الثوري الإيراني كوريا الجنوبية

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