أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

الصحة الفلسطينية: قوات إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالا

11:58 ص الإثنين 04 يناير 2021
الصحة الفلسطينية: قوات إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالا

وزارة الصحة الفلسطينية

وكالات:

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية ألقت اليوم الاثنين قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالا في طولكرم.

وقالت الوزارة إنه "عندما ألقت القوت الإسرائيلية القنبلة على مشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، كان هناك 81 مريضا يعالجون داخله، بينهم 10 خدج في قسم الحضانة، و5 أطفال في قسم الأطفال و7 مرضى في العناية المكثفة، و13 مريضة في قسم الولادة، إضافة إلى 39 كادرا طبيا وصحيا".

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إلى أن "جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى فجر اليوم، وأطلقوا 4 قنابل صوت داخله، إحداها في قاعة الاستقبال، و3 قنابل في ساحة الطوارئ".

وأعربت الوزيرة عن استنكارها "هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، التي تخالف جميع المواثيق والأعراف الدولية، واتفاقيات جنيف"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"التدخل لحماية أبناء شعب فلسطين، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، حيث لفتت إلى أن "إسرائيل اعتدت خلال أقل من شهر على 3 مستشفيات فلسطينية، هي مستشفى الدرة في قطاع غزة، من خلال تضرره بالقصف، ومجمع فلسطين الطبي برام الله، ومستشفى ثابت ثابت في طولكرم".

وحيت وزيرة الصحة "الطواقم الطبية والصحية العاملة في جميع المستشفيات، واطمأنت من خلال مدير المستشفى، هيثم شديد، على المواطنين المرضى داخل المستشفى"، مؤكدة "إصابة العديد من المرضى، خصوصا الأطفال وكبار السن بحالات فزع وتوتر نتيجة الاقتحام".

وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل قنبلة

الخبر التالى:

مريض كلى بريطاني أول من يتم تطعيمه بلقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 142187

    عدد المصابين

  • 113898

    عدد المتعافين

  • 7805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هل وصلنا لـ ذروة الموجة الثانية من كورونا؟.. رئيس الطب الوقائي يجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا