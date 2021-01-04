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بريطانيا لا تستبعد فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى

11:11 ص الإثنين 04 يناير 2021
بريطانيا لا تستبعد فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى

فيروس كورونا

وكالات:

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتزايد بوتيرة سريعة في بعض المناطق، وإن الحكومة لا تستبعد فرض إجراءات إضافية لكبح التفشي بما يشمل عزلا عاما بالبلاد.

وأضاف هانكوك في تصريحات لمحطة "سكاي نيوز"، "الوضع صعب جدا فيما يتعلق بانتشار الفيروس".

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة تبحث فرض عزل عام على البلاد بأسرها رد بالقول "لا نستبعد أي شيء".

ووصف هانكوك بدء استخدام لقاح ثان للوقاية من المرض طورته شركة "أسترا زينيكا" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد بأنه "انتصار للعلم في بريطانيا" مشيرا إلى أنه سيكون طريقة الخلاص طويلة الأمد من الجائحة.

وأضاف أن بريطانيا وزعت بالفعل مليون جرعة من لقاح "فايزر بايونتيك" وهو ما يفوق باقي القارة الأوروبية كلها.

فيروس كورونا بريطانيا كوفيد 19

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