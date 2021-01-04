أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

وزراء دفاع أمريكيون سابقون يحذرون من تدخل الجيش في نزاع الانتخابات الرئاسية

06:15 ص الإثنين 04 يناير 2021
وزراء دفاع أمريكيون سابقون يحذرون من تدخل الجيش في نزاع الانتخابات الرئاسية

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
حذر عشرة وزراء دفاع أمريكيين سابقين بشكل مشترك من أي احتمال لإساءة استخدام الجيش بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وحذر المسؤولون السابقون - وهم من الجمهوريين والديمقراطيين - في مقال رأي لصحيفة واشنطن بوست يوم الأحد من أن إشراك القوات المسلحة من شأنه أن يقود الولايات المتحدة إلى "منطقة خطيرة وغير شرعية وغير دستورية".

وقع الخطاب ديك تشيني، وجيمس ماتيس، وليون بانيتا، ودونالد رامسفيلد، وويليام كوهين، وتشاك هاجل، وروبرت جيتس، وويليام بيري، وأشتون كارتر، ومارك إسبر، الذي خدم في عهد ترامب مؤخرا.

وبحسب الصحيفة، فإن هؤلاء العشرة هم كل من بقي على قيد الحياة ممن خدموا في منصب وزير الدفاع الأمريكي.

وخسر الرئيس دونالد ترامب أمام الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر. ويرفض ترامب الاعتراف بالهزيمة ، ويروج لادعاءات لا أساس لها من الصحة تفيد بتزوير الانتخابات ضده ، لكنه لم يقدم أي دليل مؤثر أمام أي محكمة.

وخشي النقاد من استغلال ترامب في بعض الأحيان الجيش إذا لزم الأمر من أجل البقاء في السلطة.

وكتب الوزراء السابقون: "لقد جرت انتخاباتنا، وأجريت عمليات إعادة فرز الأصوات والتدقيق. وتم التعامل مع التحديات المناسبة من قبل المحاكم. وصدق حكام الولايات على النتائج".

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين كرئيس جديد للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.

وزراء دفاع أمريكيون الانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة

الخبر التالى:

مؤسس ويكيليكس يواجه جلسة استماع بريطانية بشأن قرار تسليمه لأمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 142187

    عدد المصابين

  • 113898

    عدد المتعافين

  • 7805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا