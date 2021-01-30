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اندلاع حريق ضخم شمالي غرب العاصمة الروسية

01:17 م السبت 30 يناير 2021
اندلاع حريق ضخم شمالي غرب العاصمة الروسية

ارشيفية

موسكو- (د ب ا):

نشب حريق ضخم، السبت، جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود في شمال غرب العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفاد مصدر بأجهزة الطوارئ الروسية.

ونقلت قناة "360" التلفزيونية الروسية عن المصدر قوله، إن فرقا من رجال الإطفاء انتقلت إلى موقع الحادث في منطقة توشينو الجنوبية، من أجل احتواء الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

ووفق وزارة الطوارئ الروسية، أُرسلت ثلاث مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق إلى الموقع، لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة، بحسب قناة "إروسيا اليوم" الإخبارية.

وذكر المصدر أن حوالي 40 أسطوانة من غاز البروبان بالقرب من منطقة الحريق، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، مضيفا أن الحادث لم يؤد إلى إصابات.

حريق موسكو روسيا

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