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انهيارات جليدية في جنوب النمسا تسفر عن تدمير مبان وإغلاق عشرات الطرق

01:59 م الأحد 03 يناير 2021
انهيارات جليدية في جنوب النمسا تسفر عن تدمير مبان وإغلاق عشرات الطرق

انهيار جليدي - أرشيفية

فيينا- (أ ش أ):

أسفر الهطول الكثيف للثلوج في جنوب النمسا عن حدوث انهيارات جليدية دمرت عددا من المباني وأدت إلى إغلاق عشرات الطرق.

وقالت مصادر في الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، إن تساقط الثلوج بكثافة أدى إلى إغلاق الطرق في جنوب النمسا، وتحديدا في شرق ولاية تيرول وأجزاء من كارينثيا، بينما انهارت مبان في مدينة لينز تحت وطأة كتل الجليد دون حدوث خسائر في الأرواح.

وذكرت المصادر أنه جار إغلاق المزيد من الطرق بسبب ارتفاع مخاطر الانهيارات الثلجية، حيث وصل ارتفاع الثلوج لأكثر من 90 سنتميترا، كما لفتت إلى انهيار مبنى في مدينة لينز بعدما غمرته الثلوج، مشيرة إلى أن الساكن الوحيد للمبنى لم يكن موجودًا وقت وقوع الحادث.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن قيادة السيارات في مدينة شرق تيرول باتت مهمة صعبة في ظل الثلوج الكثيفة، حيث تم إجراء العديد من التحويلات في الطرق.

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انهيارات جليدية فيينا النمسا

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