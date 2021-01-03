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اعتقالات في مظاهرات مناهضة لنتنياهو

10:51 ص الأحد 03 يناير 2021
اعتقالات في مظاهرات مناهضة لنتنياهو

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثمانية أشخاص الليلة الماضية بشبهة الإخلال بالنظام العام، وذلك خلال مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك فيها الآلاف قرب مسكنه الرسمي في القدس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الشرطة القول إنها اعتقلت هؤلاء الأشخاص بعد أن قاموا بإغلاق المدخل الخلفي للمسكن.

يأتي هذا في إطار استمرار الاحتجاجات والتظاهرات للأسبوع الثلاثين على التوالي. ويطالب المحتجون منذ أشهر نتنياهو بالتنحي لحين إثبات براءته من اتهامات بالفساد بدأت محاكمته على خلفيتها في مايو.

وإلى جانب المحتجين السياسيين، يشارك محتجون على الأوضاع الاقتصادية في التظاهرات، احتجاجا على قيود كورونا التي تفرضها الحكومة.

الشرطة الإسرائيلية نتنياهو مظاهرات مناهضة لنتنياهو

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