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السعودية تعلن انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة

05:14 ص الأحد 03 يناير 2021
السعودية تعلن انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة

الطيران السعودي

الرياض - (د ب أ):

أعلنت السعودية اليوم الأحد انتهاء العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة اعتباراً من الساعة 11صباحاً.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم إن" حكومة المملكة قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، والدخول مرة أخرى ذلك اعتبارًا من الساعة (11) من صباح اليوم الأحد".

واشترطت وزارة الداخلية السعودية "أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن (14) يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (بي سي أر) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقررت السعودية في 28 من الشهر الماضي تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر بسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول.

السعودية الرحلات الجوية فيروس كورونا

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