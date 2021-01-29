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الخطوط الجوية القطرية تعلق عمليات الحجز الجديدة من الإمارات لمدة 7 أيام

10:49 م الجمعة 29 يناير 2021
الخطوط الجوية القطرية تعلق عمليات الحجز الجديدة من الإمارات لمدة 7 أيام

الخطوط الجوية القطرية

وكالات:
أعلنت الخطوط الجوية القطرية يوم الجمعة أنها علقت عمليات الحجز الجديدة من الإمارات للأيام السبعة القادمة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
كما تم تعليق الحجوزات إلى جنوب إفريقيا ورواندا مؤقتا مع استثناءات تشمل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاملي تصاريح الإقامة العائدين إلى دول المجلس الأخرى.
ودعت المسافرين الذين حجزوا على الخطوط الجوية القطرية من الإمارات إلى زيارة موقعها الرسمي لمزيد من المعلومات.
وكانت الناقلة القطرية قد أعلنت استئناف رحلاتها إلى الإمارات مع إعادة تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتبارا من 27 يناير 2021، وإلى أبو ظبي في 28 يناير.
وأشارت إلى أنها ستستأنف رحلاتها إلى الإمارات بواقع رحلتين يوميا إلى دبي ورحلة إلى أبو ظبي.

الخطوط الجوية القطرية قطر الإمارات

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