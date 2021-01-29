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الإمارات والسودان تبحثان العلاقات الثنائية

11:57 ص الجمعة 29 يناير 2021
الإمارات والسودان تبحثان العلاقات الثنائية

البرهان ومحمد بن زايد

أبوظبي - (د ب أ):

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم، والجهود المبذولة للسيطرة عليها واحتواء آثارها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وأكدا توافق الرؤى حول أهمية احتواء التوترات ووقف التصعيد في القارة الأفريقية وتعزيز سبل السلام والاستقرار فيها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للحوار والحلول السياسية لمختلف القضايا في المنطقة، بما يصب في مصلحة السلام والتنمية لشعوبها وشعوب العالم.

وثمن رئيس مجلس السيادة السوداني مواقف الشيخ محمد بن زايد من أجل "ترسيخ السلام والاستقرار والتعايش والتنمية في المنطقة"،معرباً عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان على جميع الأصعدة خاصة في مواجهة الجائحة.

الإمارات السودان

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