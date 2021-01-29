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الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

09:56 ص الجمعة 29 يناير 2021
الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

أرشيفية


بكين-(أ ش أ):

أطلقت الصين اليوم الجمعة المجموعة الثانية من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد "ياوقان-31" إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.

وذكر مركز جيوتشيوان –في بيان اليوم- أن مجموعة الأقمار الصناعية تم إطلاقها الساعة 12:47 بعد ظهر اليوم /الجمعة/ بتوقيت بكين، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4C".

ودخلت الأقمار الصناعية مداراتها المخططة، وسوف تستخدم في إجراء مسوحات البيئة الكهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية أخرى ذات صلة.

وأطلقت الصين المجموعة الأولى من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد "ياوقان-31" في عام 2018.

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