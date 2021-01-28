أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

البرهان ومحمد بن زايد يؤكدان متانة العلاقات السودانية الإماراتية

11:05 م الخميس 28 يناير 2021
البرهان ومحمد بن زايد يؤكدان متانة العلاقات السودانية الإماراتية

البرهان ومحمد بن زايد يؤكدان متانة العلاقات السودا

الخرطوم - (أ ش أ):
أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن البرهان ومحمد بن زايد استعرضا، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم الخميس، مسيرة العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصع
يدين الاقليمي والدولي.
وعبر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد والقيادة الاماراتية لما يقدمونه للسودان في كافة المجالات، متمنيا لدولة الامارات وشعبها المزيد من التقدم والسلام والاستقرار.

هذا المحتوى من

عبد الفتاح البرهان محمد بن زايد السودان الإمارات

الخبر التالى:

الرئيس اللبناني يطلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لبحث الوضع الأمني في البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 163761

    عدد المصابين

  • 127963

    عدد المتعافين

  • 9115

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 100777064

    عدد المصابين

  • 72786191

    عدد المتعافين

  • 2164126

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا