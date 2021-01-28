البرهان ومحمد بن زايد يؤكدان متانة العلاقات السودانية الإماراتية
الخرطوم - (أ ش أ):
أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن البرهان ومحمد بن زايد استعرضا، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم الخميس، مسيرة العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصع
يدين الاقليمي والدولي.
وعبر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد والقيادة الاماراتية لما يقدمونه للسودان في كافة المجالات، متمنيا لدولة الامارات وشعبها المزيد من التقدم والسلام والاستقرار.
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