الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة الجمهوريين إعلان محاكمة ترامب غير دستورية

وكالات

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، محاولة السيناتور الجمهوري راند بول، بفرض تصويت إجرائي على ما إذا كانت محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب دستورية في محاولة لإظهار عدم وجود أصوات كافية لإدانة ترامب، حسبما ذكرت ذكرت "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وصوت 55 عضوًا بالشيوخ بينهم 5 جمهوريين ضد مقترح بول، فيما وافق على المقترح 45 جمهوريًا.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، القسم للبدء في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في 8 فبراير، بتهمة التحريض على التمرد، وكان المجلس تسلم أمس الاثنين، رسميًا لائحة الاتهام من مجلس النواب، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولإدانة ترامب في مجلس الشيوخ، سيحتاج الديمقراطيون إلى دعم 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، على افتراض أن كل سناتور ديمقراطي سيصوت لإدانة الرئيس السابق.