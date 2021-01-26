البيت الأبيض يوضح موقف بايدن من محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ

وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، مساء الثلاثاء، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ أمرًا متروكًا للمجلس.

وأشارت بساكي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين تتفق مع أمله الذي أعرب عنه سابقًا في أن يتمكن مجلس الشيوخ من الوفاء بالأولويات التشريعية بالإضافة إلى المحاكمة المقبلة.

وقالت إن بايدن لن يفكر في رأيه الخاص بشأن المساءلة لأنه واجب دستوري لمجلس الشيوخ، مضيفة أن بايدن يترك المسألة بأكملها لمجلس الشيوخ وسيسمح لهم بتحديد الطريقة والوقت وفقًا لما يتفق عليه قادة المجلس.

وكان بايدن قال بعد تقديم أعضاء من مجلس النواب الأمريكي، لائحة اتهام ترامب بتهمة "التحريض على التمرد" إلى مجلس الشيوخ أمس، إن قيادة مجلس الشيوخ سوف تجد طريقة للتعامل مع مسؤولياتهم الدستورية بشأن المساءلة بينما يعملون أيضًا في الأعمال العاجلة الأخرى للأمة.