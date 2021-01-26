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الحكومة الأفغانية تتهم طالبان بتجنب الانخراط في المفاوضات

04:47 م الثلاثاء 26 يناير 2021
الحكومة الأفغانية تتهم طالبان بتجنب الانخراط في المفاوضات

أرشيفية

كابول- (بي بي سي):

اتهم مفاوضو الحكومة الأفغانية الذين يخوضون محادثات مع طالبان الحركة الثلاثاء بتجنب الانخراط الرسمي في المفاوضات منذ أكثر من أسبوع

والمحادثات التي انطلقت في سبتمبر سرعان ما تعثرت بسبب الخلافات حول جدول الأعمال والإطار الأساسي للمناقشات والتفسيرات الدينية.

ورفضت طالبان اتهامها بأن مفاوضيها يقومون بتأجيل المشاركة رسميًا ومباشرة مع الجانب الحكومي.

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