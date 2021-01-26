أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة الدوري المصري عبلة الكحلاوي لقاح كورونا تصفية الحديد والصلب تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

الأمم المتحدة: العالم دخل أسوأ أزمة اقتصادية خلال الـ100 عام الماضية

11:23 ص الثلاثاء 26 يناير 2021
الأمم المتحدة: العالم دخل أسوأ أزمة اقتصادية خلال الـ100 عام الماضية

أنطونيو جوتيريش

جنيف- "أ ش أ":

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن العالم جراء تداعيات وباء فيروس كورونا دخل أسوأ أزمة اقتصادية خلال المائة عام الماضية، وتوفي أكثر من مليوني شخص بسبب الوباء.

وأشار جوتيريش- في كلمة أدرجت بجدول أعمال منتدى دافوس ونشرها مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني اليوم، الثلاثاء- إلى أن الوباء كشف مشاكل عالمية، مثل عدم المساواة بين البشر والبلدان، وعدم استقرار أزمات المناخ والتنوع البيولوجي.

ووصف العالم بكلمة واحدة هي "الهشاشة"، مضيفا: "أن لدى العالم في عام 2021 فرصة فريدة لاستخدام التعافي من الوباء للانتقال من حالة الهشاشة إلى المتانة".

ورأى أن دخول الحرب ضد الطبيعة يؤدي إلى أن الطبيعة توجه لنا ضربة الرد، داعيا العالم للحوار والتعاون في هذا المجال، والحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمدن للعمل معا.

هذا المحتوى من

أنطونيو جوتيريش جنيف الأمم المتحدة

الخبر التالى:

السودان يؤكد على "استراتيجية العلاقات" مع إثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 162486

    عدد المصابين

  • 127001

    عدد المتعافين

  • 9012

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 99730175

    عدد المصابين

  • 71709749

    عدد المتعافين

  • 2137855

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إجراء حكومي جديد بشأن منظومة واشتراطات تراخيص البناء الجديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا