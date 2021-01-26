الأمم المتحدة: العالم دخل أسوأ أزمة اقتصادية خلال الـ100 عام الماضية

جنيف- "أ ش أ":

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن العالم جراء تداعيات وباء فيروس كورونا دخل أسوأ أزمة اقتصادية خلال المائة عام الماضية، وتوفي أكثر من مليوني شخص بسبب الوباء.

وأشار جوتيريش- في كلمة أدرجت بجدول أعمال منتدى دافوس ونشرها مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني اليوم، الثلاثاء- إلى أن الوباء كشف مشاكل عالمية، مثل عدم المساواة بين البشر والبلدان، وعدم استقرار أزمات المناخ والتنوع البيولوجي.

ووصف العالم بكلمة واحدة هي "الهشاشة"، مضيفا: "أن لدى العالم في عام 2021 فرصة فريدة لاستخدام التعافي من الوباء للانتقال من حالة الهشاشة إلى المتانة".

ورأى أن دخول الحرب ضد الطبيعة يؤدي إلى أن الطبيعة توجه لنا ضربة الرد، داعيا العالم للحوار والتعاون في هذا المجال، والحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمدن للعمل معا.