أول تغريدة لزوجة بايدن بعد تنصيب زوجها رئيسًا لأمريكا

كتبت- رنا أسامة:

نشرت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الخميس، أول تغريدة لها على حسابها الرئاسي الموثّق عبر تويتر، بعد أداء الرئيس جو بايدن القسم الدستوري وتسلمه رئاسة البلاد.

وتضمنّت أولى تغريدات جيل بايدن مقطع فيديو لها وللرئيس الأمريكي لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس الأربعاء، وسط إجراءات استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا وتحذيرات أمنية على واقعة اقتحام الكونجرس في 6 يناير.

وأرفقت الفيديو برسالة للأمريكيين: "شكرًا لكم على إيمانكم بشيء أكبر منا جميعا، بأننا سنبني عالماً أفضل لأننا سنفعل ذلك معًا".

Thank you for your faith in something that is bigger than all of us: that we will build a better world because we’re going to do it together. pic.twitter.com/k6JT7Os92N

وفي تغريدة منفصلة، بثّت كلمة في مقطع فيديو مُرفق بتفريغ نصي: "كل أربع أعوام، نحتفل ببداية إدارة جديدة، إنها بداية فصل جديد مشرق، وقت لنتحد جميعا. أنا ممتنة للغاية لجميع الذين عملوا على إنشاء يوم رائع، خاصة في هذا العام الصعب".

Every four years, we celebrate the beginning of a new administration. It’s the start of a bright new chapter. A time for us all to come together. I’m so grateful to all who worked to create an incredible day – especially in this uniquely difficult year. pic.twitter.com/P3L7OYoANR