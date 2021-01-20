ألمانيا تسجل نحو 16 ألف إصابة جديدة و1148 وفاة بفيروس كورونا
برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 15 ألفا و974 إصابة لتصل إلى مليونين و68 ألفا وحالتين.
وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 48 ألفا و770 حالة بعد تسجيل 1148 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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