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ألمانيا تسجل نحو 16 ألف إصابة جديدة و1148 وفاة بفيروس كورونا

08:23 ص الأربعاء 20 يناير 2021
ألمانيا تسجل نحو 16 ألف إصابة جديدة و1148 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 15 ألفا و974 إصابة لتصل إلى مليونين و68 ألفا وحالتين.
وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 48 ألفا و770 حالة بعد تسجيل 1148 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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Asha
ألمانيا فيروس كورونا معهد روبرت كوخ حالات وفاة

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