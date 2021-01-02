تونس تسجل 35 وفاة و1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و765 حالة.
وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1422 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 141 ألفًا و979 حالة.
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