الجيش اللبناني يوقف 3 أشخاص لإطلاقهم النار على عسكريين شرق البلاد
بيروت - (د ب أ)
أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، اليوم السبت، 3 أشخاص في بلدة الهرمل شرق البلاد، لإقدامهم أمس الجمعة، على إطلاق النار على سيارة يستقلها عسكريان ما أدى إلى مقتل الأول وجرح الثاني.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه: "بتاريخ اليوم السبت أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الهرمل كلاًّ من: (ج.ع) (م.ع) و(ح.ع) لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ أمس الجمعة باتجاه سيارة يستقلها عسكريان وشخص آخر من البلدة عينها، ما أدّى إلى استشهاد الجندي بشار علام وإصابة آخر بجروح".
وباشر القضاء المختص التحقيق مع الموقوفين، بحسب البيان.
الخبر التالى:كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
139471
عدد المصابين
-
112826
عدد المتعافين
-
7687
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
84278380
عدد المصابين
-
59590444
عدد المتعافين
-
1833400
عدد الوفيات
إعلان