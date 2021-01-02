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الجيش اللبناني يوقف 3 أشخاص لإطلاقهم النار على عسكريين شرق البلاد

08:38 م السبت 02 يناير 2021
الجيش اللبناني يوقف 3 أشخاص لإطلاقهم النار على عسكريين شرق البلاد

الجيش اللبناني

بيروت - (د ب أ)

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، اليوم السبت، 3 أشخاص في بلدة الهرمل شرق البلاد، لإقدامهم أمس الجمعة، على إطلاق النار على سيارة يستقلها عسكريان ما أدى إلى مقتل الأول وجرح الثاني.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه: "بتاريخ اليوم السبت أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الهرمل كلاًّ من: (ج.ع) (م.ع) و(ح.ع) لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ أمس الجمعة باتجاه سيارة يستقلها عسكريان وشخص آخر من البلدة عينها، ما أدّى إلى استشهاد الجندي بشار علام وإصابة آخر بجروح".

وباشر القضاء المختص التحقيق مع الموقوفين، بحسب البيان.

الجيش اللبناني بيروت

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