حماس توافق رسميًا على إجراء الانتخابات الفلسطينية بالتتابع

رام الله - (د ب أ)

أكد مسئول في حركة حماس اليوم السبت، أن الحركة أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موافقتها الرسمية على إجراء الانتخابات الفلسطينية بالتتابع.

وقال القيادي في حماس في الضفة الغربية نادر صوافطة، في بيان إن الحركة وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.

وأوضح صوافطة أن الخطوة تأتي في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية وتحييد كل المعيقات التي وقفت أمام إكمالها خلال الفترة الماضية.

وشدد القيادي في الحركة على أن إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية وإعادة بناء المؤسسات وتبني استراتيجية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني، أصبح أمراً ملحا جداً، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن عباس تسلم رسالة خطية من رئيس حماس إسماعيل هنية بشأن إجراء انتخابات عامة.

وأعرب عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن ترحيبه بما جاء في رسالة حماس "بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط".

وقرر عباس دعوة حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.

وتوقع مسئولون في فتح صدور المرسوم الخاص بالدعوة للانتخابات العامة خلال أيام على أن تجرى أولا انتخابات للمجلس التشريعي (البرلمان) بعد ستة أشهر ومن ثم انتخابات رئاسية.

ولم تجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس فيما جرت قبل ذلك أخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.