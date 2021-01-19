أمريكا: وفيات كورونا تتجاوز 400 ألف حالة
واشنطن - ( د ب أ )
أشار إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت 400 ألف شخص فى الولايات المتحدة.
وسجلت الولايات المتحدة نحو 24.1 مليون حالة إصابة بالوباء منذ بداية ظهوره، لتصبح الدولة الأكثر تضررًا من جائحة كورونا عالميًا.
ووفقًا للإحصائيات فهناك نحو 95.8 مليون حالة إصابة بكورونا، فضلاً عن 2.05 مليون وفاة في العالم، منذ ظهور الوباء لأول مرة في الصين نهاية 2019.
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