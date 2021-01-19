مجلس الوزراء العراقي يوافق على تأجيل موعد الانتخابات التشريعية

بغداد - (بي بي سي)

صوت مجلس الوزراء العراقي، مساء الثلاثاء، على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعثت مقترحًا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل يومين لتأجيل موعد الانتخابات إلى ذلك الموعد بدلاً من موعدها الأصلي الذي كان مقررًا في السادس من يونيو المقبل.

وأوردت المفوضية في مقترحها الأسباب التي دعتها لتقديمه وهي "الحرص على إجراء انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة، ونظرا لانتهاء مدة تسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة بدائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية، وإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها".