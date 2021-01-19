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اليابان: مصرع أكثر من 60 شخصا خلال محاولات تنظيف بيوتهم من الثلوج

10:47 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
اليابان: مصرع أكثر من 60 شخصا خلال محاولات تنظيف بيوتهم من الثلوج

ارشيفية

طوكيو- أ ش أ:

لقي أكثر من 60 شخصا حتفهم خلال محاولات تنظيف بيوتهم من الثلوج التي غمرتها في اليابان.

وأعرب وزير أراضي الدولة والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني كازويوشي اكابا، عن قلقه الشديد بخصوص مقتل عدد قياسي من المواطنين، خلال عمليات التخلص من الثلوج.

وأشار اكابا إلى أن حكومة بلاده ستقدم مساعدات مالية طارئة للمناطق الشمالية، حيث لا تكفي الموارد المحلية لإزالة الثلوج، موضحا أن الحكومة ستحسب بسرعة المبالغ المطلوبة وستقدم المساعدات لكي تتم عمليات إزالة الثلوج بشكل آمن.

وبين أن غالبية القتلى خلال تنظيف المباني من الثلوج، هم من كبار السن، الذين سقطوا من على أسطح منازلهم، خلال محاولة تنظيفها من الثلوج، لافتا إلى أن عدد الضحايا هذا العام تجاوز الرقم القياسي "المحزن" السابق الذي تم تسجيله في شتاء 2017-2018.

ويتواصل - منذ ديسمبر من العام الماضي - تساقط الثلوج بدون توقف، في شمال جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية، وفي جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال البلاد، الأمر الذي أدى إلى شل حركة المرور وتعطيل عمل الخدمات مرات كثيرة.

هذا المحتوى من

Asha
اليابان الثلوج التخلص من الثلوج

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