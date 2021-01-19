كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة جديدة بكورونا و 19 وفاة
سول 19 - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 351 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة.
ويرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك إلى 73 ألفا و115 إصابة.
كما سجلت البلاد 19 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
157275
عدد المصابين
-
123495
عدد المتعافين
-
8638
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان