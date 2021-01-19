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كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة جديدة بكورونا و 19 وفاة

05:05 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة جديدة بكورونا و 19 وفاة

كوريا الجنوبية كورونا

سول 19 - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 351 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة.

ويرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك إلى 73 ألفا و115 إصابة.

كما سجلت البلاد 19 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283.

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