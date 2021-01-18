أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس کورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الدولة

09:04 م الإثنين 18 يناير 2021
حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الدولة

المستشار حنفي جبالي

(مصراوي):


استقبل الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

في مستهل اللقاء قدم رئيس مجلس الدولة، التهنئة لجبالي على الثقة التي أولاها نواب الشعب بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، قائلًا: "المستشار جبالي قامة قانونية ودستورية متميزة".

وأعرب جبالي عن سعادته بالتهنئة الغالية، مؤكدًا تقديره العميق للدور المهم والحيوي لقضاء مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية وحامي الحقوق والحريات للمواطنين، ومراجعة تعاقدات الدولة وحماية المال العام.

حنفي جبالي مجلس النواب مجلس الدولة

الخبر التالى:

جنوب أفريقيا تتجاوز ذروة الموجة الثانية من جائحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 156397

    عدد المصابين

  • 122993

    عدد المتعافين

  • 8583

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة.. الأرصاد: إنذار خاص لمدن البحر المتوسط حتى الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا