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البرتغال تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا اليومية

07:58 م الإثنين 18 يناير 2021
البرتغال تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا اليومية

وفيات كورونا

لشبونة - (د ب ا)

سجلت البرتغال اليوم الاثنين، أكبر زيادة يومية في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، منذ بداية تفشي المرض.

وتم تسجيل 167 حالة وفاة في يوم واحد، بزيادة حالة واحدة عن الرقم القياسي السابق البالغ 166 أول أمس السبت ، ليرتفع الإجمالي إلى 9028 حالة وفاة، وفقا لبيانات حكومية.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد بمقدار 6702 حالة في يوم واحد، أي أقل من مستوى قياسي بلغ 10947 حالة إصابة جديدة في يوم تم الإعلان عنه اول امس السبت، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وحثت وزيرة الصحة مارتا تيميدو، أمس الأحد، البرتغاليين على البقاء في منازلهم قائلة إن النظام الصحي في البلاد قريب من الوصول إلى الحد الأقصى لطاقته التشغيلية.

واعتمدت البرتغال قيودًا أكثر صرامة الأسبوع الماضي ، بما في ذلك إغلاق المتاجر غير الضرورية.

ورتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة من 17 إلى 664 مريضًا، وتبلغ قدرة الخدمة الصحية الوطنية في البلاد حوالي 960 سريرًا بوحدات العناية المركزة.

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