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طالبان تدعو بايدن إلى تنفيذ اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

06:27 م الإثنين 18 يناير 2021
طالبان تدعو بايدن إلى تنفيذ اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

جو بايدن

كابول - (د ب أ)

دعت طالبان الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والخاص بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، بحلول شهر مايو القادم، لضمان مواصلة مفاوضات السلام الأفغانية -الأفغانية وإنهاء الحرب التي دامت عقدين من الزمان، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال محمد نعيم ، أحد المتحدثين البارزين باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة "لابد من اتخاذ خطوات الآن لإنهاء الحرب، وليس لإطالة أمدها، وأن الاتفاق أبرم من أجل هذا الغرض" في إشارة إلى اتفاقهم الذي وقعوه مع الولايات المتحدة في فبراير من العام الماضي والذي يمهد الطريق للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول مايو القادم مقابل ضمانات أمنية لطالبان.

وأضاف المتحدث "عدم التنفيذ الكامل للاتفاق يمكن أن يؤثر على عملية المفاوضات الحالية".

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الدعوة من جانب جماعة المتمردين تأتي بعد أيام فقط من خفض الولايات المتحدة لعدد قواتها من 4500 إلى 2500 جندي بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، رغم معارضة نواب ديمقراطيين وجمهوريين حيث حذروا من احتمالية تأثير ذلك على عمليات مكافحة الإرهاب.

ورحب نعيم عبر موقع تويتر بهذه الخطوة قائلا إنه "انجاز جيد" لكن من غير الوضح ما إذا كان بايدن سيقوم بسحب جميع القوات الأمريكية.

جو بايدن كابول حركة طالبان القوات الأمريكية

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