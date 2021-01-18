باكستان تسجل 1920 إصابة جديدة و46 وفاة بفيروس كورونا

إسلام آباد - (أ ش أ):

سجلت باكستان 1920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 521 ألفا و211 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان- حسبما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 46 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و997 وفاة.