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ارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال إندونيسيا إلى 81 شخصا

05:17 ص الإثنين 18 يناير 2021
ارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال إندونيسيا إلى 81 شخصا

اثار زلزال جزيرة سولاويسي بإندونيسيا أرشيفية

جاكرتا - (د ب أ):
ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أن حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب إقليم "سولاويسي الغربية" الإندونيسي والذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ارتفعت إلى 81 شخصا اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن 70 على الأقل من القتلى جراء الزلزال الذي ضرب الإقليم يوم الجمعة كانوا في ماموجو عاصمة الإقليم التي تضررت بشدة، بينما كان الـ 11 آخرون في بلدة ماجين المجاورة.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن نحو 28 ألف شخص يقيمون في ملاجئ مؤقتة سيخضعون لفحوص فيروس كورونا.

وقال رئيس الوكالة دوني مورناردو: "نريد التأكد من عدم إصابة النازحين بفيروس كوفيد -19"، مضيفا أنه سيتم فصل الشباب عن كبار السن لمنع انتقال العدوى.

وأفادت الوكالة يوم الأحد بارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال إلى أكثر من 700 شخص.

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