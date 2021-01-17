أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

السودان يناشد إثيوبيا سحب قواتها مما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها

10:23 م الأحد 17 يناير 2021
السودان يناشد إثيوبيا سحب قواتها مما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها

الفريق أول عبدالفتاح برهان

الخرطوم - (أ ش أ):

ناشد السودان، إثيوبيا سحب قواتها من ما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها في منطقة الفشقة المتاخمة للحدود بين البلدين.

وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني في تصريح صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع مساء اليوم الأحد برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن المجلس أحيط علما بالتطورات على الحدود الشرقية.

وأضاف: "رغم التعبئة والحشد العسكري الذي تقوم به إثيوبيا في المناطق المواجهة لقواتنا في الفشقة، يؤكد المجلس أن قواتنا ستظل باقية في أراضيها حفاظا على السيادة السودانية التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات التي تؤكد أحقية السودان لأراضي الفشقة".

وتابع وزير الدفاع: "نناشد إثيوبيا سحب قواتها من ما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند بأسرع ما يمكن، التزاما بالمعاهدات الدولية واستدامة لعلاقات حسن الجوار".

هذا المحتوى من

السودان إثيوبيا وزير الدفاع السوداني مجلس الأمن

الخبر التالى:

فريق بايدن يعرض جدول الأعمال والأولويات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصغرى 10 في القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا