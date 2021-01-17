القيادة المركزية الأمريكية: تحليق قاذفتين "بي 52" في سماء الشرق الأوسط

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن قاذفتين من طراز "بي 52 إتش " حلقتا في سماء منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان أن التحليق كان الثاني خلال هذا العام، والخامس في "الأشهر القليلة الماضية".

وقال قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الجنرال فرانك ماكنزي، إن عمليات الانتشار للقطع الاستراتيجية على المدى القصير، جزء مهم من موقفنا الدفاعي في المنطقة.

وأوضح أن فرصة التدريب والتكامل المستمر مع شركاء إقليميين يعزز الجاهزية ويقدم رسالة واضحة وثابتة في البيئة التشغيلية لكل من الأصدقاء والخصوم المحتملين، على حد سواء.