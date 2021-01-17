كيف ستستخدم روسيا طائرات "السماء المفتوحة" بعد الخروج من المعاهدة؟

وكالات:

قال مصدر عسكري دبلوماسي، إنه تقرر بعد انسحاب روسيا النهائي من معاهدة "السماء المفتوحة"، استخدام الطائرات من طراز Tu-214ON لأغراض الاستطلاع، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي": "يخطط لإعادة تأهيل الطائرتين من طراز Tu-214ON، لتنفيذ وأداء مهام أخرى. ويدور الحديث في المقام الأول، عن تنفيذ مهمات استطلاعية، ومراقبة مدى حماية المنشآت والمواقع العسكرية الروسية".

ولكي تنفذ هذه الطائرات مهام الاستطلاع، يجب تجهيزها بمعدات استطلاع إلكترونية حديثة.

وذكر المصدر، أنه يمكن استخدام الطائرتين، لمراقبة نتائج اختبار مختلف أنواع الأسلحة، وتقييم فعالية التدريبات والمناورات.

تم بناء طائرتي المراقبة الجوية Tu-214ON في عامي 2011 و 2013، على أساس طائرة ركاب Tu-204، وفي سبتمبر 2018، حصلت الطائرتان على شهادة دولية لتنفيذ عمليات المراقبة في إطار معاهدة "السماء المفتوحة".