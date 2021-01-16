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الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بمعارك غربي البلاد

09:27 م السبت 16 يناير 2021
الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بمعارك غربي البلاد

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بمعارك بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، دون الإشارة إلى أعدادهم.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابع للجيش في بيان له، إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبدت خسائر جديدة في صفوف مقاتليها، جراء محاولتهم اختراق خطوط التماس غرب مدينة حيس جنوب الحديدة.

وذكر البيان، بأن القوات المشتركة التابعة للجيش "تصدت لعناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل لاختراق خطوط التماس غرب حيس تحت غطاء ناري مكثف استمر لساعات".

وأشار البيان إلى أن" بقية الناجين من العناصر المتسللة الحوثية لاذوا بالفرار بشكل جماعي".

هذا واتهم الجيش، ميليشيا الحوثي، باستهداف الأحياء السكنية شمال مركز مديرية التحيتا جنوبي الحديدة "بقذائف الهاون، بعد الخسائر التي تلقتها في جبهات القتال".

وأوضح البيان"أن القصف تسبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف السكان القاطنين في منازلهم".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا القصف والخسائر حتى الآن.

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء مدينة الحديدة، فيما تسيطر قوات الجيش على أجزاء من أطراف المحافظة الساحلية التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، منذ أكثر من خمس سنوات.

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