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البرهان: الجيش سيحمي الحدود السودانية وسلاحه موجه للخارج

08:31 م السبت 16 يناير 2021
البرهان: الجيش سيحمي الحدود السودانية وسلاحه موجه للخارج

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

وكالات

أكد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة في السودان، الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، قدرة جيش بلاده على حماية أرضه، مشددًا على أن قوات الجيش ستعمل على حماية حدود السودان مع إثيوبيا.

وقال البرهان في كلمة متلفزة، مساء اليوم السبت، إن الحديث عن مناطق سودانية على أنها أراضي إثيوبيا تستدعي وقفة حازمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السودان لا يسعى إلى إطلاق حرب مع جارته إثيوبيا.

وتابع البرهان أن سلاح الجيش السوداني موجه للخارج وليس للداخل، مشيرًا إلى أن الجيش والشعب شريكان في الثورة السودانية.

وأوضح أن الاجتماعات مع الجانب الإثيوبي، تناولت كيفية ضبط النفس في المناطق الحدودية ولم تتناول أن تلك المناطق ليست سودانية.

عبدالفتاح البرهان السودان مجلس السيادة الانتقالي الجيش السوداني

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