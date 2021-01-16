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مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش يسيطرون على قاعدة عسكرية جنوب شرق نيجيريا

06:39 م السبت 16 يناير 2021
مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش يسيطرون على قاعدة عسكرية جنوب شرق نيجيريا

تنظيم داعش

أبوجا - (أ ش أ):

سيطر مسلحون مرتبطون بتنظيم (داعش) الإرهابي على قاعدة عسكرية في ولاية (بورنو) جنوب شرق نيجيريا.

وقال مصدران وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت إن "عناصر تنظيم داعش في ولاية غرب إفريقيا شنوا ،الليلة الماضية، هجوما على القاعدة الواقعة في مدينة مارتي، عند الساحل الغربي لبحيرة تشاد، و أحكموا سيطرتهم عليها بعد اشتباكات عنيفة".

وأكد أحد المصدرين أن أولوية الجيش النيجيري تكمن الآن في استعادة القاعدة وعملية عسكرية قد انطلقت لتحقيق هذا الهدف.

وكانت القاعدة العسكرية في ولاية بورنو قد تعرضت - في وقت سابق - لهجوم على أيدي المتشددين.

هذا المحتوى من

Asha
داعش مسلحون قاعدة عسكرية نيجيريا

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