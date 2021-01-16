3000 مهاجر سيرا على الأقدام من هندوراس إلى الولايات المتحدة

مئات من الساعين الى الهجرة في هندوراس

واشنطن- (بي بي سي):

تمكّن أكثر من 3000 مهاجر من هندوراس، من دخول غواتيمالا مساء الجمعة سيرا على الأقدام. على أمل الوصول أخيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

معظمهم لم يكن يحمل سوى حقيبة صغيرة، وبعضهم حمل أطفاله على كتفه. يقول المهاجرون إنهم فروا من العنف والفقر ويأملون أن تخفف الإدارة الجديدة في أمريكا من القيود المفروضة على الحدود. لكن الشرطة في غواتيمالا قالت إنها اعتقلت المئات لدى دخولهم البلاد بشكل غير قانوني.

وفي الشمال نشرت المكسيك المزيد من الموظفين تحسبا لوصول أفواج كبيرة من المهاجرين يعتقد أنها ستحاول العبور إلى الولايات المتحدة عبر أراضيها.