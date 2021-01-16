تايلاند تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
بانكوك- (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكر المتحدث باسم مركز إدارة أزمة فيروس كورونا "توايسيلب فيسانيوثين"، أن عدد الحالات الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في تايلاند وصل إلى 11680 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 70 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية.
وأشار إلى أن 618 شخصا خرجروا من المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تبقى 2704 أشخاص في المستفيات لتلقي العلاج اللازم.
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