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المكسيك تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:01 ص السبت 16 يناير 2021
المكسيك تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

مكسيكو سيتي- (د ب أ):
أعلنت السلطات المكسيكية، مساء الجمعة تسجيل 21366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و609 آلاف و735 إصابة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد في فبراير 2020، حسبما ذكر مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا في مؤتمر صحفي .

ولا تزال معدلات انتشار الفيروس مستمرة في النمو في المكسيك حيث ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بنسبة 12% مقارنة بالأسبوع السابق. وسجلت السلطات مليوناً و199 ألفا و810 حالات تعافي من الفيروس حتى الآن.

وأضاف ألوميا أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 139022، من بينها 1106 حالة وفاة جديدة خلال الــ24 ساعة الماضية (بزيادة قدرها 107 حالات مقارنة باليوم السابق).​

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