جونسون يدعو البريطانيين للبقاء في منازلهم رغم مؤشرات انحسار تفشي كورونا

لندن - (د ب أ):

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البريطانيين اليوم الجمعة، على البقاء في منازلهم وعدم الخروج في عطلة نهاية الأسبوع وذلك رغم المؤشرات التي أظهرت تراجع الفيروس الفتاك ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن الأرقام الحكومية التي تشير إلى ما يسمى بمعدل (آر) الخاص بتقدير عدد الأشخاص الذين ينقلون المرض للآخرين قد انخفض قليلا في إنجلترا ، وربما وصل إلى أقل من 1 في لندن.

وكانت العاصمة البريطانية واحدة من أكثر المناطق تضررا من

السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس سريع الانتشار وخضعت لفرض أشدّ قيود الإغلاق بسبب الجائحة في نوفمبر الماضي وفي معظم شهر ديسمبر.

وقال جونسون في رسالة بالفيديو نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة :" الرجاء التفكير حقا مرتين قبل مغادرة المنزل خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ، ولا تخرجوا إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية .. من الأكثر أمانا أن تفترض أنك قد تكون مصاباً بكوفيد 19".

وكان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة قد وصل إلى 27ر3 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 86163 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 7580 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.