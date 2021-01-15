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سيجنال وتليجرام يحققان مكاسب هائلة عقب إعلان السياسة الجديدة لتطبيق واتساب

04:05 م الجمعة 15 يناير 2021
سيجنال وتليجرام يحققان مكاسب هائلة عقب إعلان السياسة الجديدة لتطبيق واتساب

تطبيق سيجنال

واشنطن- (بي بي سي):

شهدت منصتا المراسلة، سيجنال وتليجرام، زيادة هائلة في أعداد المشاركين حول العالم؛ عقب إعلان منصة واتساب تحديثها المثير للجدل للشروط والأحكام.

وكان واتساب قد اشترط على مستخدميه، البالغ عددهم ملياري شخص، الموافقة على مشاركة البيانات مع الشركة الأم، فيسبوك، بحلول الثامن من فبراير المقبل،إذا كانوا يرغبون في مواصلة استخدامه.

وعلى الرغم من أن شروط واتساب الجديدة لا تنطبق على المستخدمين في المملكة المتحدة وأوروبا، إلا أن إشعار الشروط قد أُرسل لجميع مستخدمي التطبيق.

وقوبلت السياسية الجديدة لـ"واتساب" بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهم عدد متزايد من المستخدمين التطبيق بانتهاك خصوصيتهم.

وفي أعقاب نشر رئيس شركة تيسلا المتربع على عرش أغنياء العالم، إيلون ماسك، تغريدة نصح فيها متابعيه باستخدام تطبيق "سيغنال"، شهد تطبيقا سيجنال وتليجرام، اللذان يتمتعان بخاصية تشفير قوية تراعي خصوصية المستخدمين، هجرة جماعية من قبل مستخدمي واتساب.

وبحسب شركة "سنسور تاور" لتحليل البيانات، فقد تم تنزيل تطبيق سيغنال 246 ألف مرة، خلال الأسبوع الذي سبق إعلان واتساب عن الشروط الجديدة، في الرابع من الشهر الجاري، في حين بلغ عدد مرات تنزيل التطبيق 8.8 مليون مرة، خلال الأسبوع التالي لإعلان واتساب.

وتسبب الإقبال الهائل على تنزيل تطبيق سيجنال في مشكلة تقنية تتعلق بتأخر وصول رموز التحقق للمستخدمين، أعلنت سيغنال حلّها في سلسلة من التغريدات.

وبدوره شهد تطبيق تليجرام ازدهارا كبيرا؛ إذ ارتفع عدد مرات تنزيل التطبيق على مستوى العالم من 6.5 مليون مرة، خلال الأسبوع السابق على إعلان واتساب، إلى 11 مليونا، خلال الأسبوع التالي.

في المقابل، تراجعت التنزيلات العالمية لتطبيق واتساب من 11.3 مليونا إلى 9.2 مليونا، خلال الفترة ذاتها.

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سيجنال تليجرام تطبيق واتساب واشنطن

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