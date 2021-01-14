سريلانكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة
سريلانكا - (أ ش أ)
أعلن رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة في سريلانكا سودات سامارافيرا، مساء الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا "البريطانية" لدى راكب قادم من المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة "كولومبو بيدج" السريلانكية، عن سامارافيرا قوله: "أثبتت الفحوصات التي أجراها فريق بقيادة رئيس قسم المناعة والطب الجزيئي بكلية الطب بجامعة الطبية سري جاياوردينيبورا، أن المريض مصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا".
وفي منتصف ديسمبر عام 2020، تم اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كوفيد-19 في بريطانيا.
وفي هذا الصدد، أكد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بهذا الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة هذا النوع الجديد من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في البلاد يتميز بسرعة انتشار أكبر من سابقه ويتطلب المزيد من الحذر من قبل السكان.
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