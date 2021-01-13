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سيناتور جمهوري: دعم عزل ترامب سيلحق ضررًا بمؤسسات الدولة ويزيد العنف

07:16 م الأربعاء 13 يناير 2021
سيناتور جمهوري: دعم عزل ترامب سيلحق ضررًا بمؤسسات الدولة ويزيد العنف

ليندسي جراهام

وكالات
يرى السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ ليندسي جراهام، أن دعم إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل ٧ أيام من تسليم السلطة، ستلحق ضررًا كبيرًا بمؤسسات الدولة، حسبما ذكرت العربية.
وقال جراهام، مساء الأربعاء، إن إجراءات عزل ترامب ستزيد من احتمالية حدوث أعمال عنف.
بدوره بدأ مجلس النواب الأمريكي، في التصويت على المرحلة الإجرائية الثانية المنظمة للتصويت على مشروع قرار يتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتحريض على ترامب.
‏ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بأغلبية ساحقة على توجيه اتهام لترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري.
ويمهد تبني قرار ضد ترامب، الذي مر دون عرقلة، إلى البدء في إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.
ومع ذلك، كان الرئيس ما زال مقتنعًا، حتى أمس الثلاثاء، بأن أحدًا لن يعجّل مغادرته البيت الأبيض حتى نهاية فترة ولايته في 20 يناير. ومن ألامو في ولاية تكساس، حاول اتخاذ موقف أقل عدوانية مما كان عليه الأسبوع الماضي مستحضرًا وقت "السلام والهدوء". كذلك، رأى أن الإجراء الذي يستهدفه مجرد مناورة من الديمقراطيين، وهي "استمرارًا لأكبر حملة مطاردة في التاريخ".

ليندسي جراهام مجلس الشيوخ عزل ترامب

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