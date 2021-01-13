مجلس النواب الأمريكي يبدأ جلسة الاستماع بشأن "عزل ترامب"

وكالات:

بدأ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، جلسة خاصة بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

ومن المُقرر أن يغادر ترامب -وهو جمهوري- منصبه بعد أيام من الآن في 20 يناير حين يؤدي الديمقراطي جو بايدن القسم.

لكن تتصاعد الدعوات من أجل عزله بسبب "التحريض" على أعمال الشغب إثر اقتحام حشود من أنصاره مبنى الكونجرس قبل أسبوع، ما أسفر عن وقوع 5 قتلى.