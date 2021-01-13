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مجلس النواب الأمريكي يبدأ جلسة الاستماع بشأن "عزل ترامب"

04:44 م الأربعاء 13 يناير 2021
مجلس النواب الأمريكي يبدأ جلسة الاستماع بشأن "عزل ترامب"

مجلس النواب الأمريكي

وكالات:

بدأ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، جلسة خاصة بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

ومن المُقرر أن يغادر ترامب -وهو جمهوري- منصبه بعد أيام من الآن في 20 يناير حين يؤدي الديمقراطي جو بايدن القسم.

لكن تتصاعد الدعوات من أجل عزله بسبب "التحريض" على أعمال الشغب إثر اقتحام حشود من أنصاره مبنى الكونجرس قبل أسبوع، ما أسفر عن وقوع 5 قتلى.

مجلس النواب الأمريكي عزل ترامب دونالد ترامب اقتحام الكونجرس أنصار ترامب

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