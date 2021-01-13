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مايك بنس لنانسي بيلوسي: تفعيل التعديل الخامس والعشرين ليس في مصلحة أمريكا

02:59 ص الأربعاء 13 يناير 2021
مايك بنس لنانسي بيلوسي: تفعيل التعديل الخامس والعشرين ليس في مصلحة أمريكا

مايك بنس

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنهية ولايته دونالد ترامب لنانسي بيلوسي رئيس الكونجرس أنه: لايعتقد أن تفعيل التعديل الخامس والعشرين يصب في مصلحة الولايات المتحدة الامريكية أو يتفق مع الدستور.
وبدأت صباح اليوم الأربعاء جلسة مجلس النواب الأمريكي لمناقشة مشروع قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب، لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي. وهو التعديل الذي يسمح بعزل ترامب، على خلفية اقتحام مقر الكابيتول في العاصمة واشنطن.
وخلال جلسة اليوم، قدمت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تقريرًا خاصًا بمحاكمة ترامب عن أحدث الأربعاء الماضي التي أسقطت 5 ضحايا، محملة إياه مسؤولية أعمال العنف التي شهدها مبنى الكونجرس من قبل أنصار ترامب، بعد دعوتهم للاحتشاد، ما اعتبره الديمقراطيون أصحاب الأغلبية البرلمانية يمثل خطرًا على الأمن القومي، ويجعل الرئيس غير مؤهل لاستكمال مهامه.

مايك بنس أمريكا نانسي بيلوسي الكونجرس عزل ترامب

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