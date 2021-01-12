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سكاي نيوز: واشنطن ستكون في إغلاق كامل يوم تنصيب الرئيس بايدن

01:37 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
سكاي نيوز: واشنطن ستكون في إغلاق كامل يوم تنصيب الرئيس بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

من المقرر أن يتم فرض الإغلاق الكامل في العاصمة واشنطن يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأكد مسؤول في قيادة الحرس الوطني الأمريكي أن العاصمة واشنطن ستكون في إغلاق كامل يوم تنصيب الرئيس بايدن، وفق سكاي نيوز عربية.
ويقام حفل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير الجاري.

جو بايدن واشنطن الحرس الوطني الأمريكي أمريكا

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