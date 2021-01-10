أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

حليف سابق لترامب: أفضل خيار لأمريكا حاليًا هو استقالة الرئيس

07:24 م الأحد 10 يناير 2021
حليف سابق لترامب: أفضل خيار لأمريكا حاليًا هو استقالة الرئيس

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال حليف جمهوري سابق للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن "أفضل خيار للولايات المتحدة الآن هو أن يستقيل الرئيس ويغيب عن المشهد في أسرع وقت ممكن".

وأوضح السيناتور بات تومي، من ولاية بنسلفانيا لشبكة "إن بي سي": "لا يبدو أن هناك إرادة أو توافق على ممارسة خيار التعديل الخامس والعشرين، كما أعتقد أنه ليس هناك وقت لإجراءات العزل".

قال تومي إن ترامب، من خلال "سلوكه الشائن في فترة ما بعد الانتخابات"، خاصة ما يتعلق بالاعتداء العنيف على مبنى الكابيتول الأمريكي، ليس مرشحًا مؤهلاً لخوض الرئاسة مرة أخرى، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

دونالد ترامب أمريكا اقتحام الكونجرس

الخبر التالى:

إثيوبيا: السودان رفض مقترح الاتحاد الإفريقي بعقد اجتماع مع الخبراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 148799

    عدد المصابين

  • 118294

    عدد المتعافين

  • 8142

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد إعلان السودان فشل المفاوضات.. بيان من مصر بشأن سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا