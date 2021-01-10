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وزير الصحة البريطاني: نظامنا الصحي تحت ضغط هائل مع تفشي كورونا

12:49 م الأحد 10 يناير 2021
وزير الصحة البريطاني: نظامنا الصحي تحت ضغط هائل مع تفشي كورونا

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

لندن- أ ش أ:

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن النظام الصحي في بلاده يقع تحت ضغط هائل جراء التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف هانكوك لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد، "أنه لا يجب التخلي عن الالتزام في الوقت الحالي مع ظهور اللقاحات، وأنه يجب على الجميع الالتزام حتى يمكن تقليل عدد الحالات".

وتابع وزير الصحة البريطاني أن 200 ألف شخص يتلقون اللقاح يوميا، وسيتم افتتاح مراكز تلقيح جماعية خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن معظم المواطنين يتبعون الإجراءات الموصى بها، وأنه سيتم رفع القيود بشكل أسرع وبصورة آمنة.

ومن المقرر أن ينتهي أمد القيود رسميا في 31 من مارس المقبل وتأمل السلطات أن تحقق تقدما ملموسا حتى ذاك الحين.

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مات هانكوك وزير ‏الصحة البريطاني فيروس كورونا

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